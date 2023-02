Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Jenfeld Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff Von dpa | 06.02.2023, 14:36 Uhr

Ein Mann hat eine 24-Jährige in Hamburg-Jenfeld überfallen. Die Frau war in der Nacht zu Sonntag auf dem Heimweg, als sie von dem Unbekannten zunächst verfolgt und dann angesprochen wurde. Als der Mann unvermittelt sexuell übergriffig wurde, wehrte sich die 24-Jährige, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter ließ daraufhin von der Frau ab und flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann gesehen haben könnten. Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, schwarze, kurze Haare. Er trug einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Denim-Jacke.