Ein lebensgefährliches Ende nahm bereits am 8. Juli der Ausflug zweier junger Männer nach Hamburg. Der 19-Jährige und der 21-Jährige waren gemeinsam an der Reeperbahn unterwegs, als sie gegen 0.40 Uhr eine fünfköpfige Männergruppe kennenlernten.

Als sich die beiden Touristen später wieder von den neuen Bekannten entfernen wollten, folgten ihnen diese bis in die Hamburger Hochstraße. Dort schlugen und traten die fünf Unbekannten laut Polizei zunächst auf den 21-Jährigen ein. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen.

Mit diesem Bild sucht die Polizei Hamburg nach der Männergruppe. Foto: Polizei Hamburg

Den 19-Jährigen versetzte die Tat so sehr in Angst, dass er über ein Brückengeländer sprang und rund fünf Meter in die Tiefe stürzte. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Er erlitt unter anderem eine Schädeldachfraktur sowie Hirnblutungen. Passanten wurden auf den 19-jährigen Mann aufmerksam und alarmierten die Polizei und Feuerwehr.

Kommen Ihnen diese Männer bekannt vor? Dann melden Sie sich bei der Hamburger Polizei. Foto: Polizei Hamburg

Da die Ermittler die Täter bisher nicht identifizieren konnten, veröffentlichen die Beamten jetzt Lichtbilder für eine Öffentlichkeitsfahndung.

Die Mitglieder der Gruppierung werden einheitlich als männlich und geschätzt im Alter von 18 bis 20 Jahren beschrieben. Die Ermittler haben zudem genauere Beschreibung einzelner Tatverdächtiger.

Tatverdächtiger 1:

schlank

helles Basecap, dunkle Jacke, blaue Jeans, graue Sportschuhe

Tatverdächtiger 2:

schlank

dunkle Haare

medizinische Maske am Kinn

Kleidung komplett in dunklen Farben

Tatverdächtiger 3:

sehr schlank

dunkles, krauses Haar

weißes Sweatshirt, weiße Hose, weiße Nike-Schuhe

schwarze Umhängetasche

Tatverdächtiger 4:

schlank

dunkle Haare

dunkle Jacke mit hellabgesetzten Querstreifen in Brusthöhe, hell Bluejeans, helle Nike-Sportschuhe

Tatverdächtiger 5:

kräftig, vermutlich mit leichtem Bauchansatz

dunkle Haare, Seitenscheitel links

grau-grün-bräunliche Jacke, schwarz abgesetzt im Schulterbereich, helle Bluejeans, helle Sportschuhe

rauchte E-Zigaretten



Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.