Hamburg Polizei sucht mit Hilfe von „xy...ungelöst" nach Schläger Von dpa | 12.10.2022, 16:22 Uhr

Zwei Jahre nach einem Angriff auf einen 23-Jährigen in Hamburg-Wilhelmsburg sucht die Polizei mit Hilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy...ungelöst“ nach dem Täter. Der Unbekannte soll den jungen Mann am frühen Morgen des 27. Oktober 2020 so heftig geschlagen haben, dass er zu Boden fiel und das Bewusstsein verlor, teilte die Polizei mit. Der 23-Jährige war zusammen mit einem Begleiter und einer Frau unterwegs gewesen.