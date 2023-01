Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Polizei stoppt Autofahrer mit 213 km/h Von dpa | 29.01.2023, 13:51 Uhr

Bei Verkehrskontrollen hat die Hamburger Polizei mehrere Autofahrer erwischt, die teils mit drastisch überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und nun mit hohen Bußgeldern und Fahrverboten rechnen müssen. So raste ein 29-Jähriger mit 213 anstatt 120 Stundenkilometern (km/h) über die A7. Die Folge: 1400 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hinzu kommen drei Punkte in der Verkehrssünderkartei.