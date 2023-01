Polizei setzt nach Silvesterkrawallen auf schnelle Verfahren Foto: Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa/Archivbild up-down up-down Jahreswechsel Polizei setzt nach Silvesterkrawallen auf schnelle Verfahren Von dpa | 20.01.2023, 06:20 Uhr

Die Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte in der Silvesternacht haben bundesweit für Empörung gesorgt. Auch in Hamburg gab es Attacken - wenn auch nicht so heftige wie in Berlin. Die Polizei drückt bei den Ermittlungen aufs Tempo.