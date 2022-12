Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Untersuchungshaft Polizei nimmt mutmaßlichen Serieneinbrecher fest Von dpa | 01.12.2022, 17:44 Uhr

Zivilkräfte der Polizei haben in Hamburg einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Der 48 Jahre alte Mann stehe im Verdacht, Ende Oktober in Hamburg-Farmsen in ein Friseurgeschäft eingebrochen zu sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Außerdem bestehe gegen ihn der Verdacht weiterer Einbrüche in Gewerbeobjekte.