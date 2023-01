Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Drogenhandel Polizei nimmt 260 Dealer nach Encrochat-Ermittlungen fest Von dpa | 14.01.2023, 14:33 Uhr

Mit dem Knacken der Verschlüsselungstechnik der sogenannten Encrochat-Handys hielten Ermittler in vielen Ländern auf einmal wahres Datengold in den Händen. Auch die Hamburger Polizei ist so zahlreichen Drogenhändlern auf die Spur gekommen.