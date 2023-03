Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Gewaltverbrechen Polizei: Glück, dass Unterstützungs-Einheit in der Nähe war Von dpa | 10.03.2023, 12:54 Uhr

Die Hamburger Polizei spricht von einem „glücklichen Zufall“, dass die neue Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) am Donnerstagabend gerade im Stadtteil Alsterdorf in der Nähe des Tatorts war. „Wie sie wissen, ist der Tatort in unmittelbarer Nähe zu unserem Standort“, sagte Matthias Tresp, Leiter Schutzpolizei, am Freitag auf einer Pressekonferenz.