Stromsparen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Energiesparmaßnahmen Polizei-Gewerkschaft: Beleuchtung stärkt Sicherheitsgefühl Von dpa | 01.11.2022, 12:10 Uhr

Im Zusammenhang mit den Stromsparmaßnahmen bei der Beleuchtung in Hamburg hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor „Angsträumen“ gewarnt. „Ausreichende Beleuchtung ist ein wichtiger Faktor, um die subjektive Sicherheit in der Bevölkerung zu stärken“, erklärte der Vizevorsitzende der Hamburger GdP, Lars Osburg, am Dienstag. Untersuchungen zeigten, dass insbesondere Frauen Gebiete in der Stadt meiden, die sie für unsicher halten.