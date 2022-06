ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Todesfall Polizei findet vermissten 15-Jährigen in Allermöher See Von dpa | 28.06.2022, 16:30 Uhr

Nach mehrstündiger Suche hat die Polizei am Dienstag im Allermöher See in Hamburg den Leichnam eines vermissten Jugendlichen gefunden. Zuvor hatte ein Personenspürhund angeschlagen und die Beamten zu einem Steg geführt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg sagte. Dort hätten schließlich Polizeitaucher in mehreren Metern Tiefe einen Toten gefunden, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 15-Jährigen aus Hamburg-Bergedorf handelt, der vor drei Tagen als vermisst gemeldet wurde.