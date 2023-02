Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Hamburg Polizei findet nach Verkehrskontrolle mehrere Kilo Drogen Von dpa | 19.02.2023, 15:26 Uhr

In der Wohnung eines 21-Jährigen hat die Polizei in Hamburg viereinhalb Kilogramm Marihuana und Haschisch gefunden. Er und ein 26-Jähriger waren zuvor am Samstagabend bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In dem Auto der beiden hatte es nach Polizei-Angaben stark nach Gras gerochen, zudem wirkte der 26-Jährige offenbar so, als hätte er vor kurzem Drogen konsumiert. Mithilfe des Zolls wurden der Wagen und die beiden jungen Männer durchsucht, dabei stellten die Beamten mehrere kleine Beutel mit Marihuana sicher.