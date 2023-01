Cannabis Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Marihuana-Plantage Polizei findet Drogen und Bargeld bei Durchsuchungen Von dpa | 15.01.2023, 14:53 Uhr

Die Polizei hat in Hamburg-Jenfeld bei der Durchsuchung zweier Wohnungen verschiedene Drogen und Bargeld gefunden. So entdeckten die Beamten in einem Keller eine Marihuana-Plantage mit neun ausgewachsenen und erntereifen Pflanzen sowie fast 500 Euro Bargeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In einer zweiten Wohnung, einer sogenannten Bunkerstelle, konnten die Einsatzkräfte etwa ein halbes Kilogramm Kokain, etwa zehn Kilogramm Marihuana sowie etwa 20.000 Bargeld und eine Rolex-Uhr sicherstellen.