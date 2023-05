Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Polizei fasst zwei mutmaßliche Kokain-Dealer Von dpa | 03.05.2023, 17:03 Uhr

60 Kilogramm Kokain sollen zwei mutmaßliche Drogendealer in einer Wohnung in Hamburg-Eidelstedt gelagert haben. Die beiden Männer wurden verhaftet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einer der beiden, ein 54-Jähriger, soll das Rauschgift von dort aus an verschiedene Abnehmer verteilt haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Kokain bereits im vergangenen August dort gelagert.