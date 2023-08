Hamburg Polizei fahndet mit Foto: 18-Jähriger verletzt Von dpa | 25.08.2023, 10:30 Uhr Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zwei Jahre nach einer Attacke auf einen 18-Jährigen am U-Bahnhof Jungfernstieg sucht die Hamburger Polizei nun mit Fotos aus Überwachungskameras nach dem Verdächtigen. Das Opfer hatte versucht, einen Konflikt zwischen zwei Frauen und einer Gruppe an Männern zu schlichten, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Einer der Männer habe den 18-Jährigen angegriffen und ihn gegen den Kopf getreten. Der Mann erlitt eine Kieferfraktur und verlor das Bewusstsein.