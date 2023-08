Auf eine Shisha-Bar in Hamburg-Altona ist tatsächlich geschossen worden. Das habe eine Untersuchung der Einschusslöcher ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen dauerten an. Die Spuren waren am Montagvormittag an der Fensterfront des Lokals entdeckt worden.

An dem Einsatz war auch ein Spürhund beteiligt gewesen, der Schmauchspuren erschnüffeln und Patronenhülsen suchen sollte. Die Hintergründe der Schüsse sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen, hieß es.

Vor einem Jahr hatten tödliche Schüsse in einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde für Aufsehen gesorgt. Am späten Abend des 27. Juli 2022 waren nach Polizeiangaben zwei Männer gezielt auf einen 27-Jährigen zugegangen.

Einer von ihnen schoss auf den Gast, der später im Krankenhaus starb. Am 20. Dezember hatte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Deutschen vollstreckt. Hintergrund der Tat seien Streitigkeiten im Drogenmilieu gewesen, hieß es damals.