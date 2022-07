Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Ermittlungen Polizei durchkämmt Jahrzehnte Wald nach Verschwinden Hilals Von dpa | 28.07.2022, 12:56 Uhr

Mehr als zwei Jahrzehnten nach dem Verschwinden der kleinen Hilal hat die Hamburger Polizei am nördlichen Stadtrand ein Waldstück durchsucht. Die Beamten seien einer Spur nachgegangen, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Ermittler werteten durchgängig auch alte Akten aus - in diesem Zusammenhang seien sie auf den Fall eines bereits mehrfach verurteilten Sexualstraftäter gestoßen.