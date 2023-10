Ermittlungen Polizei bittet um Hinweise nach versuchter Vergewaltigung Von dpa | 23.10.2023, 15:52 Uhr | Update vor 33 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben versucht, sich an einer 41 Jahre alten Frau im Hamburger Stadtteil St. Georg zu vergehen. Der Unbekannte sei der Frau vom August-Bebel-Park an gefolgt, teilte die Polizei am Montag mit. In der Norderstraße habe er sie auf ein Baustellengelände gestoßen und dort versucht, sie zu vergewaltigen. Weil die Frau laut um Hilfe gerufen habe, habe der Mann von ihr abgelassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Der mutmaßliche Täter war nach Polizeiangaben schwarz, hatte einen leichten Bartansatz und eine auffällig große Zahnlücke. Die Polizei bat Zeugen, sich unter der Telefonnummer 040-428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.