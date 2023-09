Hamburger Bahnstrecken Kabelschächte in Brand gesetzt – Taten laut Polizei Hamburg „politisch motiviert“ Von shz.de | 08.09.2023, 12:44 Uhr

Das Bahn-Chaos auf der Strecke Hamburg – Berlin ist offenbar gezielt verursacht worden. Laut Polizei Hamburg wurden in der Nacht zum 8. September drei Kabelschächte an Bahnanlagen in Brand gesetzt. Die Einsatzkräfte gehen von Straftaten aus, die „politisch motiviert“ sein könnten.