Forschung Polarforscher Arved Fuchs will Expedition fortsetzen Von dpa | 25.08.2022, 14:38 Uhr

Der Polarforscher und Autor Arved Fuchs will nach einer Notoperation aufgrund einer Darmblutung nun seine Expedition „Ocean Change“ fortsetzen. Am Freitag werde Fuchs von Hamburg aus nach Island fliegen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Der 69-Jährige habe sich in den vergangenen Wochen so gut erholt, dass es keine Bedenken gebe.