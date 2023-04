Kreuzfahrtterminal Steinwerder Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down „Le Commandant Charcot“ Polar-Expeditionsschiff macht erstmals in Hamburg Halt Von dpa | 23.04.2023, 01:47 Uhr

Wer gerne besondere Schiffe anschaut, sollte am Sonntag unbedingt beim Cruise-Center in Steinwerder vorbeischauen. Vom frühen Morgen (7.30 Uhr) an wird dann erstmals das luxuriöse Polar-Expeditionsschiff „Le Commandant Charcot“ festgemacht haben. Damit zeigt sich der Eisbrecher mit hybriden Flüssigerdgas-Elektroantrieb sogar zum ersten Mal überhaupt in Deutschland. Er ist derzeit zur Schau durch Nordeuropa unterwegs - auf das Schiff dürfen jetzt allerdings nur geladene Gäste. Anfang Mai startet das Expeditionsschiff dann wieder mit seinem regulären Fahrplan.