Kai Wegner Foto: Fabian Sommer/dpa Wiederholungswahl Ploß gratuliert Berliner CDU zur Berlin-Wahl Von dpa | 12.02.2023, 18:26 Uhr

Der Landesvorsitzende der Hamburger CDU hat seinem Berliner Pendant Kai Wegner zum guten Abschneiden bei der Abgeordnetenhauswahl gratuliert. „Das Ergebnis zeigt, dass die CDU in Großstädten erfolgreich ist, wenn sie einen klaren bürgerlichen Kurs fährt“, sagte Christoph Ploß am Sonntag in Hamburg nach ersten Hochrechnungen.