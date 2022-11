Die Airline steuert ab Mai auch den Hamburger Flughafen an. Foto: www.imago-images.de/Olaf Schuelke up-down up-down Ab Mitte Mai Isländische Airline Play verspricht bezahlbare USA-Flüge ab Hamburg Von dpa | 10.11.2022, 11:10 Uhr

Wer ab Hamburg in die USA fliegen will, kann das ab Mai 2023 wohl deutlich günstiger tun als bisher. Dann nimmt die Billigfluglinie Play den Betrieb auf und fliegt mit Zwischenstopp in Island nach Nordamerika.