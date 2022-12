LNG-Terminal in Hooksiel Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Flüssigerdgas Pläne für LNG-Terminal im Hamburger Hafen vom Tisch Von dpa | 16.12.2022, 17:16 Uhr

Hamburgs Pläne für ein kleines Terminal im Hafen zur Anlandung von verflüssigtem Erdgas (LNG) sind vom Tisch. Prüfungen hätten zwar ergeben, dass die vorübergehende Stationierung eines schwimmenden Terminals möglich wäre, sagte Umweltsenator Jens Kerstan am Freitag. Doch inzwischen seien die Einspeisekapazitäten für Gas an der Nordsee mit bestehenden beziehungsweise geplanten Terminals ausgelastet. „Ein LNG-Terminal in Hamburg ist somit nicht mehr notwendig“, sagte Kerstan. Zuvor hatte der NDR berichtet.