Prozess Plädoyers gegen 57-Jährigen nach Messerangriff erwartet Von dpa | 01.09.2022, 01:49 Uhr

Im Hamburger Prozess gegen einen 57-Jährigen, der seine Ehefrau und Tochter mit Messerstichen verletzt haben soll, werden am Donnerstag (09.15 Uhr) die Plädoyers erwartet. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er soll am 5. April in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Bahrenfeld mehrfach mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen und sie so leicht verletzt haben. Beim Versuch, ihrer Mutter zu helfen, erlitt auch die Tochter Schnittverletzungen an den Händen.