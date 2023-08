Mitarbeiter eines Pizza-Bringdienstes sind in der Nacht zu Montag, 28. August, vor den Geschäftsraumen in Hamburg überfallen worden. Die Straftat ereignete sich gegen 0.40 Uhr an der Ecke Methfesselstraße/Osterstraße. Um die Täter zu fassen, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Laut den bisherigen Erkenntnissen des Eimsbütteler Raubdezernates (LKA 134) waren es zwei dunkel bekleidete Unbekannte, die die 40 bzw. 46 Jahre alten Mitarbeiter des Pizza-Bringdienstes unvermittelt angriffen. Die Bediensteten hatten zu dem Zeitpunkt gerade die Geschäftsräume zu später Stunde verriegelt.

Überfall auf Pizza-Boten in Hamburg: Portemonnaie erbeutet, Opfer verletzt

Mit Messern wurden die Opfer des Überfalls bedrohten, bis dem 46-Jährigen die Geldbörse entwendet werden konnte. Anschließend ergriffen die Angreifer die Flucht. Der Angestellten wurde demnach mit Messern bedroht und dem 46-Jährigen seine Geldbörse entwendet. Anschließend flüchteten die Räuber mit einem dunklen Motorroller in Richtung in Richtung Heußweg. Der 40-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Die Täter waren männlich, zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß und komplett dunkel gekleidet. Auch trugen sie dunkle Motorradhelme. Das LKA 134 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die vergangene Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.