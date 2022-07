ARCHIV - Auf einem Plakat an der Roten Flora im Schanzenviertel steht «Andy, Du bist so 1 Pimmel, tritt zurück». Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild FOTO: Bodo Marks up-down up-down Tweet-Kontroverse „Pimmelgate“: Ermittlungsverfahren in Hamburg eingestellt Von dpa | 30.07.2022, 15:17 Uhr

Die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg verfolgt eine wegen des Vorwurfs der Hassrede im Internet von Innensenator Andy Grote (SPD) angestrengte Untersuchung nicht weiter. Wegen fehlenden öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung sei das Ermittlungsverfahren bereits im März eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag in Hamburg mit. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.