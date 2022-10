Lufthansa-Tochter Eurowings Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Pilotenstreik bei Eurowings: Dutzende Flüge betroffen Von dpa | 05.10.2022, 13:19 Uhr

Wegen eines Streiks der Eurowings-Piloten müssen sich Reisende auch in Hamburg auf Flugausfälle einstellen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder für Donnerstag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. „Wir gehen davon aus, dass wir rund die Hälfte unseres Programms ab Hamburg trotz Streik anbieten können“, sagte ein Sprecher der Airline am Mittwoch. Eurowings habe für Donnerstag ursprünglich 48 Ankünfte und 49 Abflüge in Hamburg geplant, teilte der Flughafen mit. Das mache rund ein Drittel aller Flüge von und nach Hamburg aus.