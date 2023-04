Philharmonische Staatsorchester Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg Philharmonisches Staatsorchester: Debüt in Carnegie Hall Von dpa | 15.04.2023, 09:14 Uhr

Für viele ist sie die legendärste aller Konzerthallen, die Carnegie Hall in New York: Am 22. April wird das Philharmonische Staatsorchester Hamburg dort zum ersten Mal auftreten.