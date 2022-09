Corona-Impfung Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild up-down up-down Soziales Pflegeverband fordert Aussetzung der Corona-Impfpflicht Von dpa | 08.09.2022, 13:16 Uhr

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste hat den Hamburger Senat aufgefordert, die Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen auszusetzen. „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist völlig aus der Zeit gefallen und muss sofort komplett ausgesetzt werden“, erklärte am Donnerstag der Landesvorsitzende des Verbandes, Frank Wagner. Die Pflegeeinrichtungen in Hamburg müssten davor bewahrt werden, erneut alle Impfpässe der Beschäftigten kontrollieren zu müssen.