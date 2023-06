50 Rennen sind in diesem Jahr für das Hamburger Derby-Meeting geplant. Foto: dpa up-down up-down Pferderennen auf Horner Rennbahn Bis zu 50.000 Zuschauer bei Hamburger Derby-Meeting erwartet Von dpa | 22.06.2023, 17:29 Uhr

Höhepunkt des am Sonntag beginnenden Events ist das 154. deutsche Galopp-Derby am 2. Juli über 2400 Meter, das deutschlandweit als wichtigstes Rennen in dieser Sportart gilt.