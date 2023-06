Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburger Hauptbahnhof Pfefferspray im Zugang zur U-Bahn versprüht Von dpa | 08.06.2023, 18:01 Uhr

Vermutlich bei einem Streit in der Drogenszene ist im Zugang zur U-Bahn am Hamburger Hauptbahnhof Pfefferspray eingesetzt worden. Der Stoff habe sich am Donnerstag in den Gängen verbreitet, mehrere Menschen klagten nach ersten Erkenntnissen über Atemwegsreizungen und wurden vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Täter flüchteten. Mehrere Medien berichteten. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.