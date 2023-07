Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Notfälle Person fällt vom Dach des Hamburger Millerntorstadions Von dpa | 25.07.2023, 14:31 Uhr

In Hamburg ist eine Person vom Dach des Millerntorstadions gefallen. Der Notruf sei gegen 13.45 Uhr eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Vermutlich handele es sich dabei um einen Arbeitsunfall. Wie schwer die Person verletzt ist, war zunächst unklar. Er gehe aber davon aus, dass es mindestens schwere Verletzungen sind, so der Sprecher weiter. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.