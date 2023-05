Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Per Haftbefehl gesuchter Mann spuckt bei Festnahme um sich Von dpa | 03.05.2023, 14:10 Uhr

Am Hamburger Hauptbahnhof hat ein 27-Jähriger bei einer Kontrolle um sich gespuckt und starken Widerstand geleistet. Ein Beamter sei bei der Aktion am Dienstag leicht verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.