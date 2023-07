Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Per Haftbefehl gesuchter Mann pöbelt im Zug: U-Haft Von dpa | 04.07.2023, 17:14 Uhr

Ein mit Haftbefehl gesuchter und stark betrunkener Mann ist in einem Schnellzug von Berlin nach Hamburg von der Bundespolizei festgenommen worden. Der 41-Jährige war am Montagabend einem Zugbegleiter aufgefallen, weil er schlafend auf dem Boden lag und nicht geweckt werden konnte, wie die Bundespolizei am Dienstag in Hamburg mitteilte. Nach der Einfahrt des Zuges in Hamburg wurde der Mann von Bundespolizisten geweckt, die er stark beleidigte und bedrohte.