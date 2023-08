Polizeieinsatz Per Haftbefehl gesuchter Mann entblößt sich im Hamburger HBF Von dpa | 21.08.2023, 11:32 Uhr Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down

Ein per Haftbefehl gesuchter, stark betrunkener Mann hat sich in der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof entblößt. Die Überprüfung seiner Personalien durch die Bundespolizei ergab, dass er wegen eines Diebstahls mit Waffen zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 61-Jährige konnte die für die Straftat geforderte Geldstrafe nicht zahlen und muss nun eine Freiheitsstrafe von 122 Tagen verbüßen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Bei der in der Nacht von Sonntag auf Montag erfolgten Kontrolle des Mannes wurde außerdem ein Promillewert von 3,87 festgestellt.