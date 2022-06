ARCHIV - Andrasch Starke (r) schreit auf der Ziellinie. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Pferderennen Peitschensperre: Achtfach-Sieger Starke verpasst Derby Von dpa | 07.06.2022, 14:56 Uhr

Der achtfache Siegreiter Andrasch Starke verpasst in diesem Jahr das 153. Deutsche Derby und die gesamte Rennwoche auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn. Grund ist eine 14 Tage andauernde Sperre, die die Turf-Schiedsrichter dem 48-jährigen Starke am Pfingstmontag in Köln aufgebrummt haben.