Karen Pein Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Stadtentwicklungssenatorin Pein hofft auf baldige Lösung im Streit um das Holsten-Areal Von dpa | 27.01.2023, 14:33 Uhr

Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein hofft im Streit um die Bebauung des ehemaligen Holsten-Areals in Altona auf eine baldige Lösung. Es werde wohl nicht mehr allzu lange dauern, „denn für den Investor ist das Holstenquartier derzeit totes Kapital“, sagte die SPD-Politikerin dem „Hamburger Abendblatts (Freitag). Er habe das Grundstück bezahlt, könne damit aber ohne Baurecht nichts anfangen. „Der Investor ist also am Zuge. Ich hoffe, dass er in naher Zukunft die Finanzierung nachweist und dort gebaut wird.“