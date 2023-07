Die Macher des Food-Festivals „Open Mouth“: Julian Stock (von links), Michael Otremba, Patrick Rüther und Norman Störl. Foto: Markus Lorenz up-down up-down Premiere im September Patrick Rüther, Thomas Sampl und Co: Hamburg bekommt ein großes Food-Festival Von Markus Lorenz | 10.07.2023, 17:21 Uhr

An guten Köchen und Restaurants fehlt es Hamburg nicht. Am Ruf als internationale Top-Gastro-Metropole arbeitet die Stadt noch. Nun geht es einen großen Schritt voran. Was verbirgt sich hinter „Open Mouth“?