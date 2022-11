Patrick Bach und «Fiete» Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down Technik Patrick Bach stellt Service-Roboter „Fiete“ vor Von dpa | 28.11.2022, 13:39 Uhr

„Moin! Herzlich willkommen! Flossen schon gesäubert?“, so begrüßt Roboter-Möwe Fiete die Besucher der Europa-Passage in Hamburg und lädt zum Händedesinfizieren ein. Schauspieler Patrick Bach (54), der schon als Kind und Jugendlicher mit den ZDF-Weihnachtsserien „Silas“ „Jack Holborn“ und „Anna“ bekannt wurde, stellte am Montag den Service-Roboter vor und drehte mit ihm seine erste Runde durch das Einkaufszentrum.