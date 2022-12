Otto Waalkes Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Kunstaustellung „Ottos BilderWelten“ - Galerie für Otto Waalkes in Hamburg Von dpa | 01.12.2022, 16:32 Uhr

Auf 100 Quadratmetern stellt Komiker Otto Waalkes seine Kunst in einer eigenen Galerie in Hamburg aus. Der 74 Jahre alte gebürtige Emder eröffnete am Donnerstag „Ottos BilderWelten“ in der Europa Passage. Neben den bekannten Ottifanten-Produkten und auch Glühweintassen hängen auch klassische Gemälde. Er malte sie in altmeisterlicher Technik, ob in Öl oder Acryl, die Grundierung mit einem Schuss Ostfriesentee soll sie genauso unverwechselbar machen wie die kleinen Plüsch-Ottifanten. „Von so einer eigenen Galerie habe ich schon als Kunststudent geträumt“, sagte Waalkes.