Musik Otto Waalkes, Udo Lindenberg und Co. zurück auf Uni-Bühne Von dpa | 08.08.2022, 15:37 Uhr

Genau 50 Jahre nach Ottos legendärem Konzert im Audimax der Universität Hamburg kehrt der Komiker und Musiker zusammen mit anderen Hamburger Musikgrößen auf die Uni-Bühne zurück. Unter dem Motto „Get Back To Audimax!“ wollen Otto Waalkes, Udo Lindenberg, Jan Delay, Inga Rumpf, Annett Louisan und Abi Wallenstein am 15. September Klassiker und Lieblingssongs der Beatles zum Besten geben, teilte die Universität am Montag in Hamburg mit.