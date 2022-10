Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Hundertjähriges Jubiläum ÖRA wird um Teilhabe-Schlichtungsstelle erweitert Von dpa | 04.10.2022, 14:57 Uhr

Im 100. Jahr ihres Bestehens wird die Öffentliche Rechtsauskunft (ÖRA) in Hamburg um eine Schlichtungsstelle zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung erweitert. Die Schlichtungsstelle soll spätestens Anfang Januar ihre Arbeit aufnehmen. Sie soll Menschen mit Behinderungen helfen, Streitfälle mit öffentlichen Stellen hinsichtlich der ihnen gesetzlich garantierten Teilhabe - etwa in Fragen der Barrierefreiheit - außergerichtlich beizulegen, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag. Wie bei der ÖRA schon seit 100 Jahren üblich, soll die Beratung von ehrenamtlichen Richtern und Anwälten übernommen werden.