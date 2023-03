Augenoptiker Fielmann Logo Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild up-down up-down Freiwilligenprogramm Optikerkonzern Fielmann will Hunderte Stellen abbauen Von dpa | 03.03.2023, 17:42 Uhr

Der Hamburger Optikerkonzern Fielmann will Hunderte Stellen abbauen. Zunächst sollen bis Juni kommenden Jahres 66 Stellen über ein Freiwilligenprogramm eingespart werden, sagte eine Konzernsprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bis 2025 sollen dann Hunderte weitere Stellen gestrichen werden. Insgesamt seien bei Fielmann derzeit 22.600 Menschen beschäftigt. Vom Stellenabbau betroffen seien allein kundenferne Zentralbereiche. In den Niederlassungen bleibe alles wie gehabt, für Augenoptiker und Hörakustiker gebe es sogar Hunderte offene Stellen. Das Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ hatte über den Plan berichtet.