Etwa eine Million Kinder in Deutschland haben der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge bereits sexualisierte Gewalt erfahren. Das bedeutet, dass statistisch gesehen in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder mit sexueller Gewalterfahrung sitzen, auch in Hamburg.

Hier gründete Klaus Meyer-Andersen 1993 den Verein Dunkelziffer e.V. Eine Recherche über Kinderpornografie hatte den Foto-Journalisten nachhaltig erschüttert. Meyer-Andersen starb 2001, doch sein Verein engagiert sich bis heute gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie und steht „kompromisslos auf der Seite der Opfer“, so der aktuelle Vorstand Vera Falck.

Dazu gehöre auch, die zum Teil schockierenden Fakten aus der Grauzone ans Licht zu holen, sagt Falck: „Es ist uns ein großes Anliegen, das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen weiter zu enttabuisieren und die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, um es so den Opfern leichter zu machen, sich jemandem anzuvertrauen.“

Was sind die Zahlen?

Jährlich werden in Deutschland ca. 15.000 Fälle sexueller Gewalt an Kindern von unter einem bis 14 Jahren angezeigt. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) weist 2022 für Hamburg 218 Fälle aus, für Schleswig-Holstein 453 Fälle. Experten gehen von einer zehn- bis fünfzehnfach höheren Dunkelziffer pro Jahr aus.

Noch gravierender fallen die Zahlen bei der Verbreitung von Missbrauchsabbildungen (Kinderpornografie) aus. Laut PKS 2022 waren es 42.075 Fälle (Hamburg: 1014, Schleswig-Holstein: 955).

Jeder siebte bis achte Erwachsene in Deutschland musste in seiner Kindheit und Jugend sexuelle Gewalterfahrungen machen. Das geht dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) der Bundesregierung zufolge aus zwei repräsentativen Studien hervor. Die betroffenen Mädchen und Jungen leiden oft lebenslang unter der körperlichen und seelischen Gewalt.

Wer sind die Täter?

Die Täter stammen aus allen Gesellschaftsschichten. Rund 25 Prozent der Fälle von sexualisierter Gewalt finden innerhalb des engsten Familienkreises statt, ca. 50 Prozent im sogenannten sozialen Nah-Raum. Das bedeutet, dass 75 Prozent der Täter den Kindern bekannt sind.

In ca. 75 bis 90 Prozent der Fälle findet sexueller Missbrauch durch Männer und männliche Jugendliche statt, zu etwa 10 bis 25 Prozent durch Frauen und weibliche Jugendliche.

Es gibt zunehmend Täterinnen, man schätzt 10 – 15 Prozent, die sich bei sexueller Gewalt gegen ihre Kinder nicht nur wegschauend und duldend verhalten, sondern aktiv daran beteiligen.

Was tut Dunkelziffer e.V.?

Jährlich erreichen Dunkelziffer ca. 1000 Beratungsanfragen – telefonisch (040 – 4210700-0), per E-Mail (mail@dunkelziffer.de) und im Großraum Hamburg persönlich. 2022 hat Dunkelziffer 1010 Beratungen durchgeführt. 693 telefonisch, 180 persönlich, 112 per Mail und 25 per Zoom.

Mehr als 75 Anwälte setzen sich als Opferanwälte für Dunkelziffer ein.

In den beiden Therapieangeboten – der Musiktherapie und der klassischen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie – hat Dunkelziffer 2022 fortlaufend 25 Kinder und Jugendliche therapeutisch begleitet. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen 4 und 17 Jahre alt.

Daneben bietet Dunkelziffer für bis zu acht betroffene Kinder und Jugendliche eine stabilisierende Begleitung an. Zurzeit sind sechs Plätze belegt.

Jährlich werden laut Dunkelziffer zudem ca. 15 000 Kinder und Jugendliche präventiv erreicht. 2022 hat Dunkelziffer in 17 Kitas, 119 Grundschulen und 17 weiterführenden Schulen Präventionsmaßnahmen durchgeführt.

In 60 Fortbildungen und elf Web-Seminaren für kindernahe Berufsgruppen informierte Dunkelziffer im Jahr 2022 über Gefahren, rechtliche Grundlagen, Problemfragen und Handlungsmöglichkeiten.

Seminare für die Ermittlungsbehörden zur Bekämpfung von Kinderpornografie in den digitalen Medien werden dreimal jährlich u.a. in Hamburg angeboten. Mehr als 2200 Beamte haben seit 1996 an den Seminaren teilgenommen.

Was ist zum Jubiläum geplant?

„Ohne die großzügige Unterstützung unserer Förderer und dem Support vieler Prominenter, wäre unsere Arbeit nicht möglich. Dafür sind wir unendlich dankbar“, erklärt Vereinsvorstand Vera Falck. „Wir sind aber auch sehr stolz auf das bisher Erreichte. Und das wollen wir feiern.“

Mehr Informationen: Verein ist auf Spenden angewiesen größer als Größer als Zeichen Der Verein Dunkelziffer e.V. ist Träger der Freien Jungendhilfe Hamburg-Altona und als gemeinnützig anerkannt. Das Team besteht aus zehn festangestellten Mitarbeitern und vier Honorarkräften. Alle Hilfsangebote werden aus Spenden und gelegentlichen Bußgeldzuweisungen finanziert (Spendenkonto Deutsche Bank, IBAN: DE 34 2007002408680001, BIC: DEUTDEDBHAM).

Den 30. Geburtstag begeht das Dunkelziffer-Team am 4. Oktober im East Hotel Hamburg. Die Gäste des Charity-Events erwarten u.a. Live-Acts von Revolverheld und Mitgliedern der Band Fury in the Slaughterhouse, Live-Cooking-Stationen und eine Tombola. Tickets sind ab sofort telefonisch (Tel. 040-42 10 70 00) oder unter www.dunkelziffer.de/30-jahre-dunkelziffer für 180 Euro erhältlich. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Arbeit des Vereins zugute.