16.09.2022, 17:26 Uhr

Die Jüdische Gemeinde in Hamburg hat am Freitag die Amtseinführung des Opernsängers Assaf Levitin als neuen Kantor gefeiert. Levitin ist nach Angaben der Gemeinde der erste liberale Kantor in Hamburg nach 1945. Der 1972 in Israel geborene Musiker, Chorleiter und Komponist ist bereits seit Juni an der Hamburger Reformsynagoge tätig. Zuvor war er Kantor der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover und Gastkantor in Chicago, Berlin, Paris und Warschau.