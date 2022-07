ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Prozess OLG spricht Urteil über mutmaßliche IS-Rückkehrerin Von dpa | 27.07.2022, 00:22 Uhr

Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bremen wird das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg am Mittwoch (13.00 Uhr) das Urteil sprechen. Die Bundesanwaltschaft wirft der 34-jährigen Deutschen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.