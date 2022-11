Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Senat Öffentliche Unternehmen müssen ungenutzte Flächen anbieten Von dpa | 22.11.2022, 15:31 Uhr

Die öffentlichen Unternehmen in Hamburg müssen frei werdende Immobilien künftig der Stadt oder anderen städtischen Firmen anbieten. Das hat die zuständige Senatskommission am Dienstag beschlossen, wie die Finanzbehörde mitteilte. Damit solle die neue Bodenpolitik der Stadt auch auf die Unternehmen im Konzern Hamburg ausgeweitet und die mit der Volksinitiative Boden und Miete erzielte Einigung umgesetzt werden. „So bleibt Grund und Boden auch unserer Konzernunternehmen verlässlich in städtischer Hand“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).