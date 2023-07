Universität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Konflikte Nur 24 geflüchtete Studierenden an Hamburger Hochschule Von dpa | 10.07.2023, 14:48 Uhr

Lediglich 24 von knapp 1100 aus der Ukraine nach Hamburg geflüchteten Studierenden aus Drittstaaten haben es inzwischen in ein Studium in der Hansestadt geschafft. Insgesamt seien seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres 1074 Drittstaaten-Studierende - also Frauen und Männer, die in der Ukraine studiert haben, aber aus einem anderen Land stammen - nach Hamburg gekommen, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Linken.