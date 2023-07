Hörsaal Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochschulen Numerus-clausus-Quote in Hamburg bundesweit am höchsten Von dpa | 04.07.2023, 09:17 Uhr

Übersteigt die Bewerberzahl das Angebot an Studienplätzen, erlassen die Hochschulen Zulassungsbeschränkungen. Dann müssen die angehenden Studenten besondere Kriterien erfüllen, um an einen Platz zu kommen. In Hamburg ist das besonders oft der Fall.