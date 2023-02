Landesmitgliederversammlung Grüne Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Grüne Nouripour fordert mehr Klimaschutz im Verkehr Von dpa | 25.02.2023, 18:26 Uhr

Mit scharfen Attacken auf die Koalitionspartner im Bund hat Grünen-Chef Omid Nouripour für stärkere Anstrengungen beim Klimaschutz im Verkehrsbereich geworben. Dort müsse 14 Mal mehr geschehen, sagte er am Samstag beim Landesparteitag der Grünen in Hamburg. „Der Verkehrsbereich ist der Sektor, der am meisten machen muss.“ Trotz Ablehnung der FDP müsse alles dafür getan werden, „dass es ein Tempolimit gibt“. Auch verstehe er nicht, warum weiter Autobahnen gebaut werden müssten.